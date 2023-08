Inseguito dal proprietario dopo il furto nell’abitazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato un quarantasettenne italiano, già noto e residente in questa provincia. Sorpreso a rubare all’interno di un appartamento in via Milano, il soggetto in questione era stato visto allontanarsi dal proprietario dell’immobile e successivamente scavalcare la recinzione di un dormitorio sito in via Trivellini. Allertata la Centrale Operativa dei Carabinieri di Brescia, con la collaborazione della vittima del furto in appartamento, l’equipaggio giunto sul posto ha arrestato il soggetto e, a seguito di perquisizione, ha rinvenuto i monili in oro sottratti all’interno dell’abitazione, nonché due smartphone di altra provenienza furtiva. Il Giudice del Tribunale di Brescia, nella mattinata odierna, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere. La responsabilità dell’indagato sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

