LAVORO, AIELLO (M5S): CON GOL ABBIAMO RISOLLEVATO SUD, DESTRA DEVE RINGRAZIARCI

ROMA, 15 GIUGNO 2026 – “Mentre il Governo Meloni continua a intestarsi il successo dell’occupazione nel Mezzogiorno, è noto a tutti che il motore che ha sostenuto gran parte delle politiche per il lavoro era già stato acceso dal Governo Conte attraverso il Pnrr e dal lavoro dell’allora ministra Nunzia Catalfo. Oggi i dati dello stesso Governo lo confermano. Il Programma Gol, finanziato con 4,4 miliardi di euro di fondi europei, è una delle più importanti misure di politica attiva degli ultimi anni. È grazie a questi investimenti se più di 2 milioni di cittadini, coinvolti in percorsi di formazione e aggiornamento professionale, hanno ottenuto un impiego. La Sicilia è la Regione del Mezzogiorno con il più alto numero di beneficiari raggiunti: oltre 208mila di questi sono stati assunti dopo l’ingresso nel programma. Insomma: oggi la destra raccoglie i frutti di un albero che non ha piantato”. Lo afferma in una nota il deputato siciliano del M5S Davide Aiello. “Da mesi – riprende – assistiamo a una narrazione trionfalistica sull’occupazione nel Sud. Ma sarebbe più corretto riconoscere che i risultati derivano in misura significativa dagli strumenti costruiti dal M5S e finanziati con il Pnrr negoziato dal presidente Conte. Chi oggi occupa Palazzo Chigi dovrebbe avere almeno l’onestà intellettuale di riconoscere che, senza quelle risorse e senza quelle riforme, i proclami sull’occupazione sarebbero rimasti soltanto slogan” conclude Aiello.

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