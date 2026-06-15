46909 – 1° Capitolo. Il vuoto sul mare – di Fabio Fabiano

Il passato riemerge a Lampedusa con il debutto di “46909”, il nuovo podcast thriller firmato da Fabio Fabiano. La prima puntata, disponibile su Spotify, trascina gli ascoltatori in un mistero fitto in cui i fantasmi degli Anni di Piombo si mescolano al dramma della sparizione di una giovane donna in dolce attesa.

La storia si apre in una tranquilla e afosa domenica estiva siciliana. All’interno di un commissariato silenzioso, lo squillo improvviso di un telefono rompe la quiete e dà il via a una narrazione dal ritmo cinematografico. Questo primo capitolo de “L’archivio dell’ispettore Di Falco”, serie ideata e scritta dal ricercatore e autore Fabio Fabiano, catapulta chi ascolta nel cuore di un poliziesco psicologico intenso. Il protagonista è l’ispettore Di Falco, investigatore esperto e profondo conoscitore della sua terra, affiancato dal fidato collega Ombra, la cui routine viene sconvolta quando il passato bussa alla porta.

A chiedere aiuto è Maria Gucciardino, un’insegnante di cinquant’anni visibilmente terrorizzata, che denuncia la misteriosa scomparsa della figlia Bianca Carletto e del genero Nasser, una coppia che vive a Milano da tre anni, era tornata in Sicilia per una vacanza a sorpresa. Dopo aver svuotato i bagagli e sistemato i vestiti in camera, i due sono usciti in auto il sabato mattina e sono svaniti nel nulla. I loro cellulari risultano spenti e non ci sono tracce. A rendere le ricerche una drammatica corsa contro il tempo è un dettaglio cruciale: Bianca è incinta al sesto mese.

Per l’ispettore Di Falco non si tratta di una sparizione ordinaria. I nomi dei due ragazzi riaprono infatti un vecchio caso archiviato tre anni prima, un legame misterioso che unisce questa vicenda ai fatti di Lampedusa e a una complessa fuga dal Centro d’accoglienza, con intrecci geopolitici che ricordano il clima della Guerra Fredda, tra servizi segreti e dinamiche di Stato. Dietro la figura di Nasser si nasconde un enigma: è solo un rifugiato o un elemento chiave della politica mediterranea?

Fabio Fabiano ha strutturato un racconto capace di unire il rigore della documentazione storica alla forza del thriller. Tra dialoghi serrati, una forte suspense e figure originali come il singolare agente Tarallo, l’ascoltatore si ritrova immerso nelle indagini. Le prime 72 ore saranno decisive per ritrovare la coppia, mentre la macchina delle ricerche si mette in moto nella calda notte siciliana. Per scoprire cosa sia successo a Bianca e Nasser, il primo episodio è già disponibile per l’ascolto.