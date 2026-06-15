Scuola: la Flc Cgil Sicilia lancia la vertenza sui contratti a termine

Iniziativa il 18 giugno 2026 in diretta online per docenti e ATA

Palermo, 15 giugno 2026 – La FLC CGIL scende in campo con una vertenza per dire “basta” all’abuso dei contratti a termine per il personale docente e ATA. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno 2026 alle ore 16:00 in diretta streaming sui canali Facebook (https://www.facebook.com/events/856825384143889) e YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=PNnp8Fse9Qw) della FLC CGIL Sicilia.

L’incontro vedrà la partecipazione dei legali della FLC CGIL Massimo Barrile, Valentina Cappello e Toti Spataro, insieme al Segretario Generale FLC CGIL Sicilia Adriano Rizza e alla Responsabile Nazionale del Dipartimento Contrattazione FLC CGIL Annamaria Santoro.

L’obiettivo della mobilitazione è chiaro: stabilizzare il personale scolastico e abolire la norma che limita le assunzioni al solo turn over, superando un modello che, secondo il sindacato, penalizza decine di migliaia di lavoratori precari e compromette la continuità didattica e amministrativa nelle scuole italiane.

“Non possiamo più accettare che l’istruzione si regga su un ricorsivo e ingiustificato utilizzo di contratti temporanei – dichiarano i rappresentanti della FLC CGIL –. La presentazione della vertenza del 18 giugno sarà un momento cruciale per informare i lavoratori, difendere i loro diritti e aprire una strada concreta verso la stabilizzazione”.

Tutti i lavoratori della scuola interessati sono invitati a collegarsi e a contattare tempestivamente la FLC CGIL del proprio territorio per aderire alla vertenza.