[Sicilia] Minardo commissario Forza Italia. Tomarchio “Sua sensibilità e conoscenza della Sicilia fondamentali in fase finale della legislatura”

Tomarchio con Minardo

“È doveroso ringraziare Marcello Caruso per tutto quanto ha fatto in questi anni con grande passione e competenza.”

Lo dichiara Salvo Tomarchio, deputato regionale di Forza Italia, che sottolinea come “quello che abbiamo costruito insieme, unito agli straordinari risultati raggiunti dal governo del presidente Schifani, ha permesso a Forza Italia di essere e di consolidarsi sempre più come primo partito in Sicilia. È un risultato straordinario, frutto di un lavoro che ha saputo unire il radicamento territoriale e l’impegno dentro le istituzioni. Sono certo che Marcello Caruso continuerà ad essere una grande risorsa per Forza Italia, non soltanto in Sicilia.”

Il parlamentare catanese, rivolge poi i propri “auguri di buon lavoro all’amico Nino Minardo, neo commissario di Forza Italia in Sicilia. La sua sensibilità politica, la sua moderazione e la profonda conoscenza della Sicilia saranno fondamentali in questa delicata fase di fine legislatura per continuare quanto di buono fatto finora, rafforzando il partito e di conseguenza il governo Schifani, incarnando il nuovo corso di Forza Italia, che è sempre più la vera e dirompente novità nell’agenda politica del centro-destra. Nino sa già che ci avrà accanto in questa nuova ed entusiasmante sfida.”

Infine, Tomarchio rivolge il suo “sentito ringraziamento al segretario nazionale Antonio Tajani, che ha saputo ascoltare e indicare la strada da percorrere per rilanciare al meglio il partito in Sicilia, partendo da un lavoro straordinario fatto e aprendo ad una nuova fase che confermerà ancor di più Forza Italia leader del centro-destra in Sicilia e nel panorama nazionale.”