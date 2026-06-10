Missione a Panama del Segretario Generale IILA, Giorgio Silli: cooperazione sanitaria e rafforzamento della lotta alla criminalità transnazionale

“Alta Formazione Pediatrica per il Personale Sanitario di Panama e dell’America Centrale”, workshop co-organizzato dall’IILA e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Martedì 9 giugno, il Segretario Generale dell’IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latinoamericana, Giorgio Silli, ha svolto una missione a Panama incentrata sul rafforzamento della cooperazione nei settori dell’alta formazione per personale sanitario e della lotta al crimine organizzato transnazionale.

Nel corso della missione, SG Silli ha preso parte all’evento “Alta Formazione Pediatrica per il Personale Sanitario di Panama e dell’America Centrale”, workshop co-organizzato dall’IILA e dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ospitato presso l’Ospedale Santo Tomás. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro della Salute, Galindo Boyd, il Vice Ministro degli Esteri, Carlos Arturo Hoyos, l’Ambasciatore d’Italia a Panama, S.E. Giuditta Giorgio, l’Ufficio della First Lady di Panama, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Hospital del Niño, oltre alla Pontificia Commissione per l’America Latina. Nel suo intervento, il Segretario Generale Silli ha sottolineato il ruolo centrale dell’IILA nella promozione della salute pubblica nei Paesi membri, evidenziando come, a partire dalla pandemia da COVID-19, l’Organizzazione abbia intensificato il proprio impegno nel mettere a disposizione dell’America Latina competenze tecnico-scientifiche italiane ad alta specializzazione per il rafforzamento dei sistemi sanitari. Silli ha inoltre ricordato la lunga e consolidata collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, avviata con un accordo quadro nel 2022, annunciando l’imminente estensione della cooperazione per ulteriori quattro anni attraverso la firma di una addenda.

Nel pomeriggio, il Segretario Generale è intervenuto all’evento organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Panama e dall’Unidad de Análisis Financiero, intitolato “Crimen organizado transnacional: Un holding sin fronteras. Herramientas para construir un sistema de investigación más eficaz en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia, con miras a la integración y la cooperación transnacionales”. Nel suo intervento, SG Silli ha evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale di fronte a una criminalità sempre più globale e strutturata, sottolineando l’importanza di ridurre gli spazi di azione delle reti criminali, indebolirne i meccanismi finanziari e rafforzare le istituzioni democratiche. Ha ribadito inoltre il valore strategico della collaborazione tra Italia e Panama e il ruolo dell’IILA quale piattaforma di dialogo e cooperazione regionale.

A margine degli incontri, il Segretario Generale Silli ha avuto una serie di incontri istituzionali, in particolare con il Ministro della Salute, Galindo Boyd, il Viceministro per gli Affari Multilaterali e la Cooperazione, Carlos Guevara Mann, il Viceministro degli Affari Esteri, Carlos Arturo Hoyos, e il Direttore Generale di AMPYME, Raúl Fernández, per approfondire le prospettive di cooperazione nei settori di prioritario interesse per Panama.