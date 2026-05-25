Termini Imerese. Di Paola (M5S): Vittoria plebiscitaria di Maria Terranova testimonia ottimo governo M5S e tenuta campo progressista

Palermo 25 maggio 2026 – “Il Movimento 5 Stelle per questa tornata di elezioni amministrative ha reso granitico il campo progressista alternativo alle destre di Schifani. Lo abbiamo fatto in tutti i comuni e la plebiscitaria vittoria di Maria Terranova a Termini Imerese certifica sia la nostra capacità di amministrare e governare una comunità, sia quella di essere perno centrale della coalizione. A Maria e ai termitani rivolgo un caloroso abbraccio. Voglio esprimere inoltre il mio plauso a tutte le forze politiche che a Termini Imerese si sono impegnate per confermare questo storico risultato. L’unione ed il successo del campo alternativo rappresenta sicuramente il certificato di sfratto per il governo Schifani”. Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della vittoria della candidata sindaca di Termini Imerese Maria Terranova.

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