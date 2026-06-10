SuperEnalotto, impennata di giocate in tutta Italia: caccia al Jackpot da 177,5 milioni, il successo della “Bacheca dei Sistemi”

ROMA – Continua a nascondersi il “6” al SuperEnalotto e il jackpot prosegue la sua corsa, avvicinandosi al terzo montepremi più alto mai assegnato nella storia del concorso. Come riporta Agipronews, per l’estrazione di domani, giovedì 11 giugno, il montepremi ha raggiunto quota 177,5 milioni di euro, cifra che continua a stuzzicare l’interesse degli italiani. Se molti giocatori continuano ad affidarsi ai numeri legati a date e ricorrenze personali, cresce anche il ricorso ai sistemi di gioco condivisi. A confermarlo sono numerose ricevitorie italiane, che registrano un aumento delle richieste per la “Bacheca dei Sistemi”, uno strumento messo a punto da Sisal che tende a riscuotere particolare successo quando il jackpot raggiunge cifre molto elevate. Si tratta di una piattaforma digitale che consente ai ricevitori di condividere e prenotare giocate sistemistiche da proporre ai clienti. La suddivisione in quote permette di partecipare a sistemi con più combinazioni, contenendo la spesa e lasciando al giocatore la libertà di scegliere quante quote acquistare. Proprio attraverso questo strumento è stato centrato il jackpot più alto mai distribuito nella storia del SuperEnalotto. Il 16 febbraio 2023 il sistema “Una Buona Stella” ha consentito di vincere 371,1 milioni di euro grazie a una giocata da 450 euro suddivisa in 90 quote da 5 euro ciascuna, con circa 4 milioni di euro assegnati a ogni partecipante. “Dopo la vincita del ‘6’ sono arrivati giocatori anche dai paesi limitrofi per tentare la fortuna attraverso la ‘Bacheca dei Sistemi’. Le giocate si sono triplicate e ora, con il jackpot che continua a crescere, stiamo registrando nuovamente lo stesso fenomeno”, racconta ad Agipronews Alessio Salamone, titolare del punto vendita “Tabacchi” di via Gaetano La Loggia 186 a Palermo, dove nel 2023 fu centrata una delle quote del jackpot record. Una tendenza confermata anche da Raffaele Ilario, titolare della “Ricevitoria Ilario” di Sperlonga, in provincia di Latina, protagonista nel 2010 di una delle vincite più importanti della storia del gioco grazie a 25 quote del jackpot da 177,7 milioni di euro (il terzo più alto di sempre). “C’è chi continua a giocare sempre gli stessi numeri e chi preferisce affidarsi alla Bacheca dei Sistemi”, spiega il ricevitore, rivelando di aver venduto oltre 200 cedole in appena due giorni. Con il jackpot in continua crescita, quindi, la “Bacheca dei Sistemi” si conferma una delle formule più apprezzate da chi desidera partecipare alla corsa al premio milionario.

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