“Un sentito ringraziamento al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, per aver mantenuto l’impegno preso con la comunità di Menfi a risolvere con un intervento di somma urgenza il problema della Posidonia che sta mettendo in difficoltà il porto di Porto Palo”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a proposito dell’intervento di somma urgenza disposto dalla Regione per la rimozione e il trattamento della posidonia accumulata nell’area portuale.

“Grazie alla sensibilità e alla prontezza del Governo regionale – aggiunge la parlamentare – nel giro di pochi giorni è stato avviato un intervento che consentirà di iniziare la stagione turistica senza i grandi disagi dati dalla presenza di Posidonia e dagli odori nauseabondi che provoca. La Regione ha ascoltato le voci del sindaco di Menfi e degli altri sindaci del territorio, degli operatori turistici, dei titolari degli stabilimenti balneari e dei pescatori che segnalavano la necessità di un intervento urgente. La collaborazione tra istituzioni e territorio ha permesso di dare una risposta concreta e immediata a un problema che rischiava di compromettere la stagione estiva e l’economia locale”.

Palermo, 24 aprile 2026