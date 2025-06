al 4 al 6 giugno la presentazione a Bologna, in occasione di We Make Future 2025, nello stand D31

Bologna, 4 giugno 2025 – Nasce TecheTour, che si qualifica come progetto di turismo immersivo, solidale ed inclusivo, che, a chiunque desidera viaggiare, ovunque si trovi e qualsiasi impedimento viva che gli impedisce di muoversi, offre l’opportunità di avere “il cielo in una stanza”, da cui poter ammirare il patrimonio culturale italiano.

Mediante una piattaforma innovativa e un’App di “Stream Immersion”, che combina immagini, luci, suoni e colori, TecheTour abbatte le barriere fisiche, economiche e sociali, donando a tutti la possibilità di “fare turismo” e di viverlo attraverso esperienze uniche.

I malati in ospedale, gli anziani nelle case di riposo, i portatori di handicap, i detenuti, coloro che non possono permettersi di spostarsi per problematiche economiche e sociali possono essere destinatari

di un’esperienza turistica singolare che consenta loro di poter ammirare i vicoli di Napoli, i panorami di Amalfi, la magia delle botteghe artigiane e dei mestieri antichi.

In più lingue e in tutto il mondo il servizio consente di viaggiare in tempo reale e on demand, offrendo un’alternativa concreta al turismo tradizionale e contrastando l’overtourism che minaccia le mete più famose.

Si tratta di un progetto che coniuga la tecnologia e la solidarietà, la tecnologia e la sostenibilità ed anche la tecnologia e la cultura offendo la possibilità di un turismo etico ed anche religioso, in quanto consente di visitare chiese, sinagoghe e templi.

Nel contempo offre la possibilità di abbattere le differenze sociali e religiose, creando una forma di interazione e di scambio.

Alla base del progetto vi è l’infrastruttura informatica TecheTour, parte integrante di Te.C.H-e. (“Technology for Cultura/Heritage”), che rappresenta un ponte tra la tradizione italiana e le nuove tecnologie. La piattaforma permette tour digitali tematici in realtà aumentata (AR), realtà virtuale (VR) e contenuti NFT, pensati per esplorare l’autenticità del patrimonio culturale meno conosciuto. L’esperienza è già disponibile in tre viaggi emozionanti: il Tour dell’olio sannita, il Tour della cartapesta, del Giglio UNESCO e il Tour dei cavatelli melizzanesi e ndunderi amalfitani, che raccontano storie di mani sapienti e radici profonde.

La demo ufficiale sarà presentata dal 4 al 6 giugno a Bologna, in occasione di We Make Future 2025, nello stand D31 dell’Azienda promotrice EmozionArti s.r.l.

«Sono molto emozionata per il lancio di questa DEMO. È un progetto senza eguali, frutto di anni di lavoro, finalmente pronto a vedere la luce», ha affermato la Dottoressa Carmela Romano, CEO di EmozionArti e project manager, sottolineando altresì: «La partecipazione ad un evento che esplora le frontiere dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie è motivo di orgoglio, ma anche una grande sfida per chi vuole investire in un mercato culturale che guarda al futuro».

TecheTour è un turismo che non conosce confini: “il cielo in una stanza” per chi non può muoversi, un’alternativa per chi cerca esperienze sostenibili e personalizzate, un’opportunità per chi vuole investire in un settore innovativo e in forte crescita. Con un team multidisciplinare, composto da storici dell’arte, informatici, videomaker, storyteller, esperti di tecnologie immersive e di blockchain-NFT, TecheTour promette di restituire alla cultura italiana e al mondo intero la bellezza delle piccole cose, dei mestieri antichi e dei luoghi dimenticati. Il viaggio, oggi più che mai, è un diritto per tutti.