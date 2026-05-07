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A trentatré anni dal viaggio apostolico di San Giovanni Paolo II, la comunità di Agrigento si ritrova nel cuore della Valle dei Templi per onorare un anniversario che è, al contempo, memoria e impegno civile. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia Santa Rosa da Viterbo, si svolgerà l’8 maggio presso “Piano San Gregorio”, luogo simbolo di una rinascita morale che ebbe inizio proprio con il potente monito di San Giovanni Paolo II contro la mafia.

Il programma della giornata, con inizio alle ore 17:30, si articolerà in un momento di riflessione dal titolo: “Cosa è cambiato dal grido di San Giovanni Paolo II?”. Dopo il saluto di apertura di don Luca Camilleri, parroco di Santa Rosa da Viterbo, il dibattito si snoderà attraverso un excursus storico e sociale. Il Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni, Presidente del Tribunale di Agrigento, analizzerà l’evoluzione dell’emergenza criminale dal 1993 a oggi, mentre il Sen. Salvatore Sallemi, componente della Commissione Parlamentare Antimafia, offrirà un punto di vista istituzionale su origini, traguardi e sfide attuali nel contrasto alle mafie.

Il momento si concluderà con la dimensione comunitaria della preghiera: al termine del talk, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento.