De Luca (M5S): “Variazioni senza riforme strutturali. Grazie a noi 5 milioni per i consorzi di bonifica di Agrigento e Ragusa, un milione in più per gli indigenti e lo stop alla norma sui dazi. Da Schifani finalmente ok alla seduta sulla sanità”

PALERMO, 04/06/2025. – “Ennesima legge inadeguata alle esigenze dei siciliani, senza l’ombra di norme strutturali per l’emergenza idrica, l’agricoltura e i laboratori di analisi. Insufficienti le risorse per la povertà che grazie a noi sono state incrementate di un milione. Grazie al nostro intervento cassata la norma-bluff sui dazi che appostava ben 8 milioni di euro per il biennio 2025-26. Queste somme pomposamente descritte come il toccasana per accrescere la competitività delle piccole e medie imprese sui mercati nazionale ed estero non avrebbero fatto altro che foraggiare le solite e spesso inutili fiere finanziate ad ogni legge finanziaria. Aver fatto ritirare l’articolo in questione ha consentito di stanziare 5 milioni di euro per i consorzi di bonifica di Agrigento e Ragusa così da permettere la corresponsione degli stipendi arretrati”.

Commenta così, le variazioni di bilancio, Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars che si è astenuto dal voto sulla legge.

“Apprezziamo – continua De Luca – l’impegno preso oggi dal presidente Schifani a presenziare al più presto alla seduta speciale d’aula sullo sfascio della sanità che chiediamo da tempo”.