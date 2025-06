PALERMO, 04/06/2025. Il sondaggio Swg che relega Schifani all’ultimo posto, e con distacco dalla penultima posizione, nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione è il bollino di qualità su un governo che finora ha brillato solo per fallimenti e disastri praticamente in tutti i settori, specie nella sanità, cosa che ci ha costretto a pianificare una manifestazione di piazza per il prossimo 15 giugno. Evidentemente il suo operato è sgradito non solo all’opposizione, ma anche alla stragrande maggioranza dei siciliani cui non è in grado di dare risposte e che presumibilmente non vedono l’ora di mandarlo a casa”.

Lo dice il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.