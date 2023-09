Corriere della droga fermato con 5 Kg di hashish

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno arrestato un 31enne originario della provincia di Roma poiché trovato in possesso di circa 5 kili di Hashish. I militari lo hanno fermato per un controllo nei pressi del casello autostradale di Cassino, si sono insospettiti a causa del suo atteggiamento insofferente e lo hanno perquisito rinvenendo l’ingente quantitativo di stupefacente nel bagagliaio dell’auto su cui viaggiava. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cassino dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria alla quale dovrà chiarire come è venuto in possesso di tale quantitativo di sostanza stupefacente.

condividi su: