L’allarme rosso. Come la CIA vedeva l’ombra delle BR e il rischio di un colpo di Stato – di Isabella Silvestri
Primo episodio della serie “Cia – I servizi segreti americani e il terrorismo in Italia”, di Isabella Silvestri, legge Fabio Fabiano
1° EPISODIO
Iniziamo il nostro lungo viaggio con un primo documento della Cia del 1983, rilasciato il 5 gennaio 2011 e pubblicato il 22 dicembre 2016.
In questo episodio:
Il declino del terrorismo di sinistra in Italia
Le strategie italiane efficaci
I fattori interni ai gruppi
Il salvataggio del generale statunitense James Dozier e i successivi arresti
Le prospettive future
La minaccia residua
Lettura integrale del documento
