MORFINO (M5S): INCENDIO A CAPACI CONFERMA ALLARME, STATO NON LASCI SOLI IMPRENDITORI

Roma, 6 giu. – “Il grave incendio che ha colpito una stazione di servizio a Capaci, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, si inserisce in una preoccupante sequenza di episodi intimidatori che da mesi interessa il territorio tra Palermo, Tommaso Natale, Isola delle Femmine e Carini. Un’escalation che non può e non deve essere sottovalutata. Nei giorni scorsi ho denunciato in Aula il clima di crescente insicurezza vissuto da commercianti e imprenditori della zona, sempre più spesso bersaglio di atti criminali che rischiano di soffocare l’economia sana e gli imprenditori onesti. Quanto accaduto a Capaci rende ancora più urgente una risposta forte e coordinata delle istituzioni. Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze. Occorre rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, sostenere chi denuncia e impedire che la paura diventi uno strumento di controllo economico e sociale. La Sicilia che lavora e opera nel rispetto delle regole ha diritto a sicurezza, legalità e tutela concreta”.

Lo dichiara la deputata siciliana del M5S Daniela Morfino.