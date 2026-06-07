SICILIA, M5S PALERMO: ARTICOLO TELEGRAPH RESTA OFFENSIVO

Roma, 6 giugno – “L’associazione che il quotidiano britannico Telegraph fa tra la Sicilia e la mafia in un titolo sulle nozze di Dua Lipa a Palermo resta offensiva, nonostante la correzione, perché non ricorda gli eroi siciliani che hanno lottato contro la mafia sacrificando la loro vita e mortifica chi continua a lottare oggi dentro e fuori le istituzioni. E’ un’offesa per la stragrande maggioranza dei palermitani e per tutti quelli che anche lo scorso 23 maggio hanno riempito le strade del capoluogo siciliano in occasione del corteo in memoria della strage di Capaci”.

Lo dichiarano i palermitani siciliani del Movimento 5 Stelle.