Il SuperEnalotto scalda l’estate: il Jackpot arriva a 175,1 milioni. E il 6 giugno la storia può ripetersi

ROMA – Con l’arrivo di giugno la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto si fa sempre più rovente con il Jackpot che ha raggiunto la cifra monstre di 175,1 milioni di euro per l’estrazione di questa sera. Il montepremi attuale si posiziona al quarto posto tra i più ricchi di sempre, a pochissimi milioni di distanza dal terzo gradino del podio (occupato dai 177,7 milioni vinti nel 2010 con la Bacheca dei Sistemi), come riporta Agipronews.

Se la vetta assoluta dei 371 milioni di euro è ancora lontana, guardando la storia del concorso, il mese di giugno è sempre stato caratterizzato da vincite frequenti ma dal valore più contenuto. In totale, sono infatti dodici i “6” centrati a giugno da quando il gioco ha preso il via, la più alta ha raggiunto i 51,3 milioni di euro, otto anni fa. L’ultimo precedente risale invece al 10 giugno 2023, quando la dea bendata baciò Teramo regalando un jackpot da 42,5 milioni di euro con una schedina da appena 1 euro. Da quel momento, ormai tre anni di digiuno.

C’è però una data sul calendario che accende le fantasie dei giocatori. Il primissimo “6” della storia realizzato in questo mese arrivò il 6 giugno 1998, quando l’allora neonato SuperEnalotto stava muovendo i suoi primi, popolarissimi passi. Oggi, a distanza di 28 anni da quel primo storico exploit, la combinazione temporale si ripresenta. Chissà che la fortuna non decida di chiudere il cerchio proprio in questa data, regalando il quarto jackpot più alto della storia a un quarto di secolo abbondante di distanza da quella prima volta.