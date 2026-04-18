CNA Sicilia a Malta: presenza istituzionale all’AgriFair 2026 e promozione del sistema produttivo siciliano

CNA Sicilia è presente a Malta, su invito del Governo maltese, con uno stand istituzionale all’interno dell’AgriFair 2026, uno dei principali appuntamenti del Mediterraneo dedicati ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’agroalimentare.

L’AgriFair, in programma dal 17 al 19 aprile presso il Malta Fairs and Conventions Centre di Ta’ Qali, rappresenta una piattaforma strategica che riunisce operatori, imprese e istituzioni, valorizzando innovazione, sostenibilità e tradizione nelle filiere primarie. L’edizione 2026 conferma la crescita dell’evento, con decine di espositori e un ampio programma di incontri, workshop e momenti divulgativi rivolti sia agli operatori che al grande pubblico.

La prima giornata ha visto CNA Sicilia protagonista anche sui media nazionali, con la partecipazione alla TV pubblica maltese nell’ambito delle dirette dedicate all’evento. Nel corso dell’inaugurazione ufficiale, la delegazione ha inoltre incontrato Sua Eccellenza Myriam Spiteri Debono, Presidente della Repubblica di Malta, presente alla cerimonia di apertura della manifestazione.

La presenza di CNA Sicilia si inserisce in una più ampia strategia di internazionalizzazione del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e commerciali nel contesto euromediterraneo. Lo stand istituzionale rappresenta un punto di riferimento per le aziende siciliane presenti a Malta, offrendo supporto, visibilità e opportunità di networking.

“Questa missione istituzionale – dichiarano Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, e Tindaro Germanelli, coordinatore regionale dell’agroalimentare – rappresenta un passo concreto nel rafforzamento dei rapporti tra Sicilia e Malta, due territori naturalmente connessi per storia, cultura e vocazione economica. L’AgriFair è un contesto ideale per valorizzare il saper fare delle nostre imprese e costruire nuove opportunità di sviluppo”.

La partecipazione all’AgriFair 2026 conferma il ruolo di CNA Sicilia quale attore centrale nei processi di promozione e internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di consolidare la presenza siciliana nei mercati esteri e sostenere la competitività del sistema produttivo regionale.

CNA Sicilia continua così il proprio impegno a supporto delle imprese, favorendo connessioni, innovazione e crescita nei mercati internazionali.