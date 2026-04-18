“MAGHREB”. Ad Agrigento le fotografie di Tano Siracusa raccontano l’altra sponda del Mediterraneo

Agrigento – Sarà inaugurata giovedì 23 aprile alle ore 18:00, presso gli spazi del Centro Pluridisciplinare d’Arte e Comunicazioni Visive A4 (Via Bentivegna, 5), la mostra fotografica “MAGHREB” di Tano Siracusa.

L’esposizione raccoglie una selezione di fotogtafie scattate dal 1983 al 2025 In Marocco, Tunisia e Algeria, che catturano l’essenza dei territori del Nord Africa, filtrati dallo sguardo sensibile e rigoroso di SiracusaL’evento è promosso e organizzato da A4 artgroup, impegnata nella valorizzazione dei linguaggi visivi contemporanei nel territorio agrigentino.

Informazioni sulla mostra:

MAGHREB – fotografie di Tano Siracusa

Sede: Centro Pluridisciplinare d’Arte e Comunicazioni Visive A4, Via Bentivegna 5, Agrigento.

Inaugurazione: Giovedì 23 aprile 2026, ore 18:00.

Date di apertura: Dal 24 aprile al 2 maggio 2026.

Orari: Dal martedì al sabato, 9:30-12:00 | 16:00-19:00.

Ingresso: Libero.

Contatti e Info: 339 521 8123 – 338 164 0028 | giorgio.gfg@gmail.com