San Giovanni La Punta. Dissesto alle porte, Mario Brancato lancia l’idea di una coalizione unica per le amministrative

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – San Giovanni La Punta si avvia verso una condizione di seria difficoltà finanziaria, con la procedura di dissesto pronta ad essere votata in Consiglio comunale a meno di un mese dalle amministrative. Una situazione che conferma la necessità, da parte della politica locale, di una risposta adeguata, basata su senso di responsabilità e visione amministrativa.

A sottolinearlo è il candidato sindaco della lista civica Onda, Mario Brancato, che ha avviato un ampio confronto per costruire una coalizione capace di assicurare una gestione stabile, ispirata ad una logica di responsabilità condivisa con tutti i rappresentanti oggi in corsa per la sindacatura.

“È il momento di mettere da parte divisioni e interessi particolari – ha affermato Brancato – e lavorare a un progetto che abbia come unico obiettivo il bene della nostra comunità. Basta guardare al passato, soprattutto perchè il futuro bussa già alle porte del paese con la sfida più gravosa da sostenere”.

Da qui l’idea di una coalizione unitaria, intesa come una grande alleanza inclusiva, estesa anche agli altri candidati sindaci disponibili a contribuire concretamente ad un programma di rilancio della città che Mario Brancato si impegna a guidare, offrendo la sua competenza, la sua lunga esperienza professionale ed il bagaglio di relazioni istituzionali costruite nel tempo.

“Se davvero si vuole mettere al primo posto il futuro di San Giovanni La Punta, è necessario scegliere la strada della convergenza . Le porte sono aperte a chi vuole unire e costruire”.

L’obiettivo, conclude Brancato, è chiaro: “Far ripartire San Giovanni La Punta con senso di appartenenza e responsabilità, proponendo prospettive collettive e concrete alla nostra città, in primis occupandosi del dissesto fin dall’avvio della prossima sindacatura. In una fase così delicata, la gestione del nostro squilibrio di bilancio non può essere terreno di scontro ma di collaborazione istituzionale e impegno condiviso”.