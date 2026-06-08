Lotto, in Sicilia vinti oltre 80mila euro

A segno la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews tra i concorsi di venerdì 5 e sabato 6 giugno è stato realizzato un poker da oltre 80mila euro nella Regione. Protagonista un punto vendita di Palermo, in Corso dei Mille, nel concorso di venerdì, con un colpo da 45mila euro, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, e un’altra vincita da oltre 12mila euro. Da segnalare invece, nel concorso di sabato, un premio da 12mila euro in Piazza Girolamo Palazzotto a Messina e uno da oltre 10mila euro in Via Domenico Tempio a Scordia, in provincia di Catania. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro, per un totale di 571,6 milioni di euro da inizio 2026.

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