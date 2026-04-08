ARS, governo e maggioranza assenti: nuova seduta a vuoto. Insorge M5S: “È ora di andare a casa”

L’ennesima seduta a vuoto dell’ARS per l’assenza del governo e della maggioranza ha suscitato la dura presa di posizione dei deputati del M5S. Sunseri, Marano, Gilistro, Adorno, Campo e Schillaci, hanno sottolineato la totale incapacità di un governo “che ormai deve solo andare a casa” di dare qualsiasi risposta ai siciliani.

“Quanto tempo – ha detto Sunseri – pensano di poter galleggiare? Per quanti altri mesi pensano di potersi guadagnare lo stipendio senza portare un disegno di legge in Aula? Sono mesi che non approviamo nulla”.