SuperEnalotto, a Leonforte (EN) sfiorato il “6”: realizzato un “5” da oltre 16mila euro
Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di sabato 6 giungo 2026, a Leonforte, in provincia di Enna, è stato indovinato un “5” da 16.377,62 euro. La vincita è stata centrata presso il “Tabacchi” in Corso Umberto, 240.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 8 giugno, sale a 176,1 milioni di euro.