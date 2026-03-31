Situazione politica in Sicilia, domani all’Ars conferenza stampa del presidente M5S Giuseppe Conte

Palermo, 31/03/2026. Domani alle 11,15 il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa all’Ars sulla situazione politica in Sicilia. Saranno con lui il coordinatore per la Sicilia del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola e il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca.

Nel pomeriggio il presidente si sposterà al centro sportivo Pio la Torre di Niscemi, comune interessato dalla frana del gennaio scorso. Qui, alle 16, incontrerà cittadini e associazioni. Previsto un punto stampa.

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