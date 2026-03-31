On.Ida Carmina M5S: “Stabilizzati gli ASU a Porto Empedocle vittoria e lieto fine dopo anni di battaglie”

L’On. Ida Carmina esprime soddisfazione per la stabilizzazione dei 16 lavoratori ASU del Comune di Porto Empedocle, che hanno finalmente firmato un contratto a tempo indeterminato dopo anni di precariato e incertezza.

“Finalmente si conclude una lunga battaglia che ho seguito sin da quando ero sindaco della Città marinara e in questi anni nelle aule parlamentari e che oggi trova una giusta soluzione.

Era inammissibile che nella Pubblica Amministrazione esistessero forme di lavoro che non garantivano diritti agli ASU, come i diritti previdenziali.

Si chiude a lieto fine una pagina lunghissima: anche gli ASU storici del mio comune possono avere un presente certo”, dichiara la deputata.

Il percorso di stabilizzazione è stato il risultato di un impegno costante, sia a livello regionale che nazionale, per dare risposta all’ultimo bacino di precariato negli enti locali, inclusi i comuni in dissesto inizialmente esclusi.

Una condizione che per anni ha visto questi lavoratori privi anche di adeguate coperture previdenziali.

Grazie alla collaborazione nelle sedi istituzionaliregionali e nazionale, sono state individuate risorse e definito un percorso che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026.

“Gli ASU – prosegue Carmina – hanno garantito servizi essenziali ai cittadini in tanti comuni siciliani. E aPorto Empedocle si sono distinti per abnegazione e spirito di sacrificio,dando un notevole contributo anche nelperiodo COVID.

Oggi, con maggiori diritti e tutele, potranno continuare a mettere a disposizione delle comunità le professionalità acquisite in anni di servizio”.