ARS, CARONIA (NOI MODERATI): “APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO, ORA SUBITO LE ASSUNZIONI DEGLI EX ASU RISPOSTA ATTESA DA TROPPO TEMPO”

Palermo – “L’approvazione del Bilancio consolidato da parte dell’Aula rappresenta un risultato importante e atteso, che consente finalmente di sbloccare un percorso fondamentale per tanti lavoratori”. Lo dice Marianna Caronia, deputata regionale di Noi Moderati, esprimendo soddisfazione dopo il via libera definitivo al provvedimento.

“Adesso – prosegue Caronia – si può procedere concretamente con le assunzioni degli ex ASU, ponendo fine a una lunga stagione di incertezze. Si tratta di lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali e che meritano stabilità e dignità”.

“La situazione dei lavoratori impegnati nei beni culturali resta una priorità assoluta, per la quale mi sono spesa con forza fin dal primo momento – aggiunge –. Parliamo di persone che assicurano ogni giorno l’apertura di musei e siti culturali e che attendono da oltre un anno e mezzo la firma del contratto a tempo indeterminato a 36 ore. Dopo 30 anni di precariato non sono più accettabili ulteriori ritardi: il termine ultimo resta fissato al 30 aprile”.

“Vigilerò affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati e i tempi siano mantenuti – conclude Caronia –. I lavoratori non possono più pagare il prezzo di inefficienze e ritardi gestionali: oggi si apre una fase nuova che deve tradursi rapidamente in risultati concreti”.

Palermo, 31 marzo 2026