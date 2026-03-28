SICILIA, BEVILACQUA-DI PAOLA (M5S): GOVERNO IMPUGNA STANZIAMENTO FONDI PER CICLONE HARRY, VERGOGNA

28 MARZO 2026 – “Dopo il sonoro schiaffone con cui in massa i siciliani hanno detto No alla riforma della Giustizia salva-casta, ieri in Cdm il governo ha pensato bene di punire le popolazioni duramente colpite dal ciclone Harry, impugnando lo stanziamento dei fondi per l’emergenza disposto dalla Regione Siciliana. Un atto gravissimo che dimostra quanto le reali emergenze dei cittadini siano importanti per Meloni quando si spengono i riflettori sulle urne, soprattutto se l’esito non è quello auspicato”. Lo afferma la senatrice siciliana del M5S Dolores Bevilacqua. “Altro elemento di enorme gravità – dichiara Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S in Sicilia – è l’incapacità del governatore Schifani, che evidentemente nemmeno parla col governo nazionale per concordare interventi vitali e non commettere errori nel prevedere gli aiuti economici per famiglie e imprese in ginocchio per i danni del ciclone Harry e che ancora una volta vengono abbandonate alle loro difficoltà”. “Invece di prendersela con i siciliani – concludono Bevilacqua e Di Paola – la presidente del Consiglio intervenga immediatamente per porre rimedio all’inadeguatezza di chi governa in Sicilia e, già che c’è, completi con le pulizie di primavera liberando i siciliani dai vari Galvagno e Amata coinvolti a vario titolo in cronache giudiziarie”.

condividi su: