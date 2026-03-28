[Sicilia] Ciclone Harry. Pellegrino (FI). Polemica opposizioni su impugnativa è inutile. Problema già in via di risoluzione

“Spiace purtroppo notare come ancora una volta le opposizioni abbiano perso l’occasione per mostrare attenzione ai problemi dei siciliani, arrivando davvero a rasentare il ridicolo ipotizzando che l’impugnativa di una parte della norma sugli aiuti per le imprese colpite dal ciclone Harry sia una “rivalsa” o una “punizione” da parte della Presidente del Consiglio contro la Sicilia per il recente voto referendario. Solo chi ha una cultura e una visione distorta del ruolo e delle relazioni fra istituzioni può anche solo immaginare cose simili e spiace che a pronunciare queste parole siano stati esponenti non di secondo piano dell’opposizione.

La Presidenza e il Governo della Regione hanno chiarito in modo inequivocabile che si tratta infatti di rilievi, di natura squisitamente tecnica e non certamente nel merito della valenza politica della norma, che grazie alla efficace interlocuzione con il Governo nazionale ed il Ministero del Lavoro sono già in via di risoluzione.

Questo è ciò che fa chi ha a cuore le necessità delle aziende e si adopera concretamente per affrontare i problemi.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’ARS