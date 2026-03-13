In vista dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo 2026, Forza Italia intensifica la propria presenza sul territorio con una serie di iniziative volte a sostenere il Sì alla riforma della giustizia. In parallelo con gli appuntamenti nelle realtà locali, il partito ha organizzato un evento regionale che si terrà a Palermo per coinvolgere cittadini, professionisti e attivisti in vista del voto.

L’incontro, intitolato “Il 22 e il 23 marzo 2026 per la riforma della giustizia: noi votiamo Sì”, è in programma per sabato 14 marzo 2026 alle ore 10:30 a Malfitano, in via Dante 167, a Palermo.

A introdurre e moderare i lavori sarà Marcello Caruso, Segretario regionale di Forza Italia. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del mondo giudiziario e forense, insieme ai massimi esponenti del partito.

Tra i relatori sono previsti:

· Giuseppe Di Stefano, Avvocato

· Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense

· Massimo Russo, Magistrato

· Carlo Modica de Mohac, Magistrato

· Tommaso Calderone, Deputato di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia

· Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati

· Renato Schifani, Presidente del Consiglio Nazionale di Forza Italia

· Antonio Tajani, Segretario nazionale di Forza Italia (in collegamento)

Per Marcello Caruso, “l’incontro di Palermo rappresenta un momento importante di un percorso di ascolto e confronto che abbiamo voluto portare avanti in tutta la regione. Sarà l’occasione per dare la spinta finale all’entusiasmo di tanti militanti impegnati nelle comunità locali per la battaglia di civiltà e democrazia rappresentata dal voto per il Sì alla riforma della giustizia. Una riforma necessaria per garantire ai cittadini una giustizia più giusta.”