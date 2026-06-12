Anniversario Berlusconi, Caronia: “Il suo amore per la Sicilia resta indimenticabile”

PALERMO – “La Sicilia deve molto al presidente Berlusconi. Verso la nostra Isola ha sempre dimostrato una vicinanza sincera, un affetto profondo e un’attenzione costante, traducendo il suo legame con questa terra in battaglie politiche concrete per lo sviluppo e le infrastrutture del Mezzogiorno”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati all’Ars, nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi non è stato soltanto il fondatore del centrodestra moderno, ma un uomo dalla straordinaria visione che ha saputo rivoluzionare ogni campo in cui si è cimentato: dall’imprenditoria ai media, fino alla leadership di governo – continua Caronia -. Il modo migliore per onorare la sua memoria sarà portare avanti con determinazione e unità quel progetto di un centrodestra forte, liberale e riformista a cui ha dedicato la vita”.

Palermo, 12 giugno ’26