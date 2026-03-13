Il 10 e 11 ottobre, l’Organizzazione sarà presente in varie città per sostenere bambini e bambine in emergenza, in Italia e nel mondo.

Per il secondo anno consecutivo, Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – torna con l’iniziativa “BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!”, che si svolgerà il 10 e l’11 ottobre 2026 e coinvolgerà volontari e volontarie nelle piazze di molte città italiane. Dopo il forte impegno registrato nella precedente edizione, l’Organizzazione rinnova la propria presenza sul territorio per continuare a sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni in cui vivono milioni di bambini e bambine in Italia e nel mondo, a causa di conflitti, crisi climatica, fame e povertà endemica.

“Con la nostra presenza nelle piazze italiane anche quest’anno vogliamo rinnovare il nostro impegno nel portare al centro dell’attenzione pubblica le bambine e i bambini che ogni giorno affrontano crisi umanitarie, conflitti, disastri naturali e vedono violati i loro diritti fondamentali. Troppi di loro crescono senza la certezza di un luogo sicuro, di un’istruzione continuativa, di cure adeguate o persino di un poter pensare ad un futuro”, ha dichiarato Giancarla Pancione, Direttrice Marketing, Fundraising e Brand di Save the Children. “Attraverso questa iniziativa desideriamo dare voce alle loro storie e invitare tutti a unirsi al nostro impegno. Ogni gesto di condivisione e sostegno può contribuire a garantire protezione, educazione e speranza a chi ne ha più bisogno. Oggi più che mai è fondamentale ricordare che, anche quando le emergenze sembrano lontane, l’infanzia non può aspettare. Salvare i bambini significa difendere il nostro futuro comune.”

Per due giorni, in diverse località italiane saranno presenti banchetti dedicati, dove sarà possibile sostenere l’infanzia più vulnerabile e ricevere i BisBuoni, biscotti “buoni due volte”: uniscono infatti gusto e solidarietà, contribuendo a garantire salute, educazione e protezione ai bambini che vivono in contesti emergenziali, attraverso il sostegno dell’impegno quotidiano dell’Organizzazione al fianco dei più piccoli.