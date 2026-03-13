Il successo del modello Trump in Italia segna il passaggio definitivo dalla sintassi complessa all’insulto social. Quando parlare “come uno di noi” diventa la maschera dell’incapacità di gestire la complessità del mondo moderno.

Il linguaggio di Donald Trump si distingue per una comunicazione che si fonda su un vocabolario ridotto all’essenziale che i test di leggibilità collocano al livello di una 4ª o 5ª elementare, contro la media della scuola media dei suoi predecessori.

Il suo stile alterna lunghe divagazioni apparentemente sconnesse a un ritorno finale al punto principale, utilizzando un linguaggio da bar. Questo metodo crea una netta distinzione tra il Trump istituzionale che legge svogliatamente il teleprompter e il Trump che, andando a braccio, trasforma opinioni complesse in narrazioni elementari e ripetitive.

La differenza tra il “Trump ufficiale” e il “Trump autentico” è come guardare due persone diverse. Quando legge il teleprompter, Trump sembra un politico tradizionale (anche se un po’ annoiato); quando va a braccio, emerge quel modo di esprimersi quasi fanciullesco.

Questo il confronto basato su temi ricorrenti nei suoi discorsi del 2025/2026:

Nel discorso scritto (preparato dallo staff) il linguaggio è istituzionale, seppure annoiato: “La nostra amministrazione rimane fermamente impegnata nel perseguire una politica di sovranità energetica senza precedenti. Attraverso la deregolamentazione strategica e l’ottimizzazione delle risorse naturali, garantiremo una stabilità economica duratura, riducendo drasticamente i costi per le famiglie americane e rafforzando la nostra posizione competitiva nel mercato globale.”

Nel discorso a braccio, il vocabolario si restringe, la ripetizione aumenta e il tono diventa quello di un ragazzino che racconta una storia al parco: “Abbiamo il petrolio. Abbiamo tantissimo petrolio. Più di chiunque altro. Gli altri paesi? Non hanno niente. Noi abbiamo l’oro liquido sotto i piedi. È incredibile. Lo tireremo fuori, lo tireremo fuori velocemente. Molto velocemente. I prezzi scenderanno. Boom! Le bollette saranno basse, bellissime. Sarà una cosa fantastica, credetemi. Tutti dicono: ‘Donald, come hai fatto?’. È facile. È molto facile.”

Da tempo c’è chi avanza l’ipotesi della regressione cognitiva del presidente americano, vedendo nel restringimento del linguaggio rispetto agli anni ’80 e nell’assurdità di ciò che dice un segnale di declino o di una personalità narcisistica mai maturata; e chi invece propone la tesi della strategia di marketing, secondo cui l’uso di un linguaggio infantile è una scelta deliberata per abbattere le barriere con l’elettore comune, rendendo i messaggi perfetti per la viralità dei social e posizionandosi come ribelle rispetto alle élite burocratiche. Forse la verità sta in una via di mezzo. Da una parte il Trump che manifesta problemi di regressione e una personalità immatura, se non quasi infantile; dall’altra una valutazione strategica rispetto l’elettorato al quale si rivolge con una comunicazione da competizione adolescenziale tra bulli e amici.

Per comprendere quanto questo incida in termini doi consensi elettorali, bisogna considerare come negli Stati Uniti il livello di istruzione è diventato il principale indicatore di voto. Mentre il Partito Democratico si è trasformato nel punto di riferimento per i laureati (oltre il 60% tra chi ha titoli post-laurea), Trump domina tra gli elettori senza laurea, con picchi superiori al 60% tra i bianchi non laureati, e il suo linguaggio minimalista fa da collante, parlando direttamente a un’America rurale e industriale che si sente esclusa dal linguaggio forbito e complesso della politica tradizionale.

Trump si rivolge dunque a una platea con un livello culturale medio-basso, con una comunicazione, voluta o meno, che lo fa apparire come uno di loro.

In Italia il fenomeno della “trumpizzazione” del linguaggio politico, pur avendo radici nello stile di Berlusconi, ha assunto tra il 2024 e il 2026 i tratti del minimalismo aggressivo tipico di Donald Trump. Non si tratta di mancanza di cultura, ma di una precisa scelta di marketing per dominare gli algoritmi dei social media attraverso quattro elementi chiave.

Il primo è l’uso del “Nemico del giorno” e dei soprannomi denigratori (p.e. la Pesciaiola rivolto alla premier) o l’insulto, anche nelle sedi istituzionali (La Russa indicando come un coglione un senatore i aula). Seguendo l’esempio di Trump, politici come Matteo Salvini utilizzano etichette infantili e semplificatorie come “professoroni” o “quelli del caviale” per ridurre avversari complessi a singole definizioni negative facilmente ripetibili.

Giorgia Meloni, pur mantenendo un profilo istituzionale, adotta nella comunicazione politica fatta di concetti secchi e identitari (Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana), uno stile che si poggia al richiamo costante al senso comune, suggerendo che la realtà sia semplice e che chiunque la complichi stia cercando di ingannare l’elettore.

Il terzo punto della comunicazione politica dei nostri leader, riguarda i discorsi non strutturati che saltano continuamente tra temi istituzionali e vita quotidiana, come foto di piatti di pasta, salumi o aneddoti personali, con l’obiettivo è rompere la distanza del politico e creare l’illusione di una conversazione autentica e informale tra amici, quando la trumpizzazione passa per la gestione della post-verità e il vittimismo strategico. Ogni piccolo successo viene presentato come un risultato storico senza precedenti, mentre ogni critica viene trasformata in un attacco dei poteri forti o dei media di regime, diventando la prova definitiva di stare combattendo per il popolo.

L’analisi dei flussi elettorali nel biennio 2025/2026 evidenzia come il linguaggio politico semplificato e aggressivo sia diventato una necessità di sopravvivenza nel moderno ecosistema digitale, poiché lo stile comunicativo risulta particolarmente efficace su chi nutre una sfiducia cronica verso le istituzionie gli utenti di piattaforme come TikTok e Reels, dove la brevità di un messaggio diretto prevale su qualsiasi analisi.

Il dominio di questo linguaggio sulle piattaforme social è guidato da fattori tecnici e psicologici, visto che gli algoritmi di piattaforme come Facebook, X e Instagram sono progettati per massimizzare il tempo di permanenza e premiano sistematicamente il conflitto, poiché i contenuti che generano rabbia o indignazione ottengono più interazioni, una frase shock o un insulto diventano strumenti ideali per scalare le gerarchie dell’engagement, che non distingue tra commenti di lode o di odio.

Inoltre, la riduzione della soglia dell’attenzione, stimata in circa tre secondi durante la ricerca, impone un linguaggio telegrafico, e gli slogan brevi funzionano come loghi visivi immediatamente riconoscibili, eliminando lo sforzo mentale richiesto da una frase complessa, permettendo all’utente di assorbire il messaggio senza doverlo elaborare criticamente.

L’uso di toni aggressivi contro un nemico comune rafforza il senso di appartenenza all’interno di bolle chiuse dove manca la mediazione giornalistica e il leader parla direttamente ai propri sostenitori utilizzando un tono grezzo e percepito come autentico, che sarebbe considerato inaccettabile nei contesti istituzionali tradizionali del passato ma che risulta perfetto per consolidare il legame con la propria base elettorale.

Il successo del linguaggio minimalista tra i soggetti con minore scolarizzazione non è dovuto a una mancanza di intelligenza, ma a precisi meccanismi che rendono la comunicazione semplificata estremamente efficace.

Elaborare riforme o trattati tecnici richiede uno sforzo mentale che impone conoscenza dell’argomento e può generare stanchezza o senso di esclusione, mentre il linguaggio trumpiano elimina questa fatica offrendo risposte immediate e dirette al cervello, che accoglie con favore messaggi che non richiedono l’analisi di dati complessi, preferendo istintivamente la strada meno faticosa.

Mentre la politica tradizionale viveva di sfumature e compromessi, il linguaggio minimalista impone una visione del mondo divisa tra bene e male, e definire una situazione come un “disastro” o “bellissima” elimina il dubbio e offre sicurezza a chi si sente smarrito in un contesto troppo difficile da comprendere.

Il linguaggio colto è spesso percepito dalle classi meno abbienti come uno strumento di potere usato dalle élite per marcare una superiorità, mentre al contrario, il parlato informale, le esagerazioni, le gaffe e persino del leader, portano l’elettore a vedere nel politico che “parla come lui” un alleato che non usa parole difficili per ingannarlo.

Infine, attraverso la ripetizione costante di termini semplici come “invasione” o “vittoria”, l’idea diventa familiare e quindi percepita come vera. Più un concetto è elementare e ripetuto, più il cervello tende ad accettarlo come fatto accertato, indipendentemente dalla sua veridicità oggettiva.

Il linguaggio non è solo un mezzo espressivo ma lo strumento stesso con cui formiamo i nostri concetti, e se la povertà linguistica si riduce a termini binari come bello o brutto, la mente perde gradualmente la capacità di percepire e analizzare le sfumature della realtà. Ad esempio, l’uso esclusivo del termine invasione impedisce di comprendere le cause economiche o climatiche di un fenomeno migratorio, ingabbiando il concetto in un’unica definizione semplificata.

Il passaggio da una sintassi complessa a una comunicazione minimale atrofizza il pensiero logico, abituando il cervello a ricevere verità assolute che non richiedono ragionamento ma solo una reazione istintiva di accettazione o rifiuto, trasformando ogni riflessione in un’emozione di paura o piacere.

Questa deriva spinge il cittadino a cercare leader semplificatori che gli restituiscano una visione del mondo elementare, e quando la politica rinuncia alla complessità degli argomenti non si avvicina al popolo, ma disarma culturalmente i cittadini, riducendo il voto consapevole a un semplice tifo da stadio basato sulla mancanza di distinzione tra indizi e prove o tra correlazione e causalità.

Il rischio che l’elettorato scelga rappresentanti progressivamente meno colti e privi di capacità analitiche è reale. Questo fenomeno non è un incidente di percorso, ma il risultato di una perfetta tempesta tra tecnologia, psicologia e mutamento dei valori sociali.

Quando la politica viene ridotta a slogan, si diffonde l’idea che per governare non servano competenze tecniche, ma solo buon senso, e il rischio è che vengano eletti rappresentanti che non solo ignorano la complessità dei problemi (economici, geopolitici o ambientali), ma non sono nemmeno consapevoli di ciò che non sanno, portando a decisioni basate sull’istinto del momento anziché su dati di lungo periodo, con conseguenze disastrose per la stabilità di un Paese.

Ne è una prova la dichiarazione di Trump, il quale ha affermato di aver dato avvio a questa guerra avendo avuto l’impressione che l’Iran si apprestasse a un attacco. Siamo dinanzi l’accantonamento di quello che fino a poco tempo fa erano le attività e le valutazioni di intelligence, per affidarci a una sensazione. Provate a immaginare se la stessa sensazione il presidente americano l’avesse avuta nei confronti della Russia.

Un leader privo di capacità di analisi non spiegherà mai l’inflazione attraverso la politica monetaria o le catene di approvvigionamento, cercando invece un colpevole (gli speculatori, l’Europa, i migranti) al quale addossare la responsabilità.

Un rappresentante che non padroneggia la complessità è più facilmente manipolabile da gruppi di pressione, lobby o potenze straniere che agiscono dietro le quinte, e la mancanza di strumenti culturali rende questi politici “ostaggi” del consenso immediato dei social, con la conseguenza che non possono prendere decisioni giuste ma impopolari, perché non hanno il linguaggio per spiegarle e difenderle.

Paradossalmente, l’elezione di rappresentanti impreparati svuota la politica del suo potere, pouichè quando i politici eletti si dimostrano incapaci di gestire crisi economiche o sanitarie, il potere scivola inevitabilmente verso i tecnici non eletti (banche centrali, burocrati, organismi internazionali), con il rischio finale che la democrazia diventi una scatola vuota. I cittadini votano per facce simpatiche che parlano come loro, ma le decisioni reali vengono prese altrove, proprio perché la classe politica non ha più la statura per confrontarsi con i tecnici.

Il rischio non è solo avere leader ignoranti, ma avere una democrazia puramente estetica, dove il linguaggio semplificato serve a nascondere l’incapacità o l’impossibilità di governare i processi reali.

Alla luce di tutto questo, potremmo dire che qualsiasi utente dei social, più o meno incolto, più o meno volgare, possiede tutti gli strumenti e le competenze per governare un Paese.

Povera Italia.

Gian J. Morici