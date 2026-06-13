A Palermo la presentazione del libro “Montgomery” di Felice Vito Vitale: un viaggio tra i segreti dello sbarco in Sicilia del 1943
Mercoledì 17 giugno 2026, alle ore 18:00, la suggestiva cornice di Piazzetta Bagnasco ospiterà la presentazione del saggio storico “MONTGOMERY. Un Generale durante lo sbarco angloamericano in Sicilia del 1943 tra pensieri e aneddoti”, scritto da Felice Vito Vitale ed edito da di nicolò edizioni.
L’incontro, promosso dall’Associazione Piazzetta Bagnasco, vedrà l’autore dialogare con l’Avv. Lino Buscemi , noto studioso e autore del commento all’opera, che guiderà il pubblico alla scoperta di uno dei capitoli più importanti e affascinanti della nostra storia.