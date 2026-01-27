Gaza: Save the Children, necessaria apertura immediata di Rafah e di tutti i valichi di frontiera, garantendo il passaggio sicuro e senza restrizioni degli aiuti umanitari

Ogni giorno, medicine, aiuti e beni di prima necessità non riescono a raggiungere chi ne ha più bisogno a causa delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane, con conseguenze catastrofiche per i bambini della Striscia.

L’annunciata riapertura del valico di Rafah dopo quasi due anni riaccende la speranza a Gaza. Lo dichiara Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Dopo quasi due anni dalla chiusura del valico di Rafah, avvenuta nel maggio 2024, la popolazione di Gaza attende con ansia notizie sulla sua riapertura in seguito al ritrovamento dell’ultimo ostaggio rimasto. Il valico è diventato il fulcro di una rinnovata speranza per le famiglie che attendono la possibilità di evacuazioni mediche, opportunità di istruzione per gli studenti, ricongiungimento familiare, invio di aiuti urgenti.

“Tutti gli occhi sono ora puntati sul confine di Rafah, poiché da esso dipende il futuro di centinaia e migliaia di bambini. Da quando il valico è stato chiuso, quasi due anni fa, le persone attendono un’apertura bilaterale e incondizionata. Migliaia di persone a Gaza aspettano di poter evacuare per ricevere cure mediche vitali, studenti di poter usufruire delle loro borse di studio all’estero dopo anni di interruzione dell’istruzione a causa della distruzione delle aule e della perdita di opportunità di apprendimento, famiglie attendono con ansia i ricongiungimenti, alcune sono pronte a tornare dai propri cari nella Striscia. Le famiglie di Gaza attendono con cauto ottimismo e speranza che le autorità israeliane definiscano i prossimi passi per l’annunciata riapertura del valico di Rafah. Le notizie emerse rappresentano uno sviluppo positivo che offre speranza a molte persone, anche se l’accesso libero attraverso Rafah non avrebbe mai dovuto essere soggetto a condizioni. Il valico deve essere aperto in entrambe le direzioni per consentire il passaggio sicuro degli aiuti umanitari e la libera circolazione dei civili. Ogni giorno, medicine, aiuti e beni di prima necessità non riescono a raggiungere chi ne ha più bisogno a causa delle restrizioni imposte dalle autorità israeliane, con terribili conseguenze per i bambini di Gaza. È indispensabile ed urgente procedere all’apertura immediata di Rafah e di tutti i valichi di frontiera, garantendo il passaggio sicuro e senza restrizioni degli aiuti umanitari” dichiara Shurouq, Responsabile Media di Gaza per Save the Children.

Per sostenere l’attività di Save the Children in emergenza: https://dona-ora.savethechildren.it/dona-anche-tu-emergenza-gaza