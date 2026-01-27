A Spazio Cultura Il PSI di Craxi

Lunedì 2 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, verrà presentato il libro di Saro Freni Il PSI di Craxi (1976-1987) La crisi del sistema politico e il dibattito sul riformismo, novità editoriale di Mimesis Edizioni.

A venticinque anni dalla morte di Bettino Craxi si può provare a tracciare un bilancio equilibrato della sua esperienza politica. E rifuggire così dalle manipolazioni interessate, che oggi prendono tanto le forme della demonizzazione liquidatoria quanto dell’esaltazione nostalgica.

All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con Pietro Di Pietro.

Saro Freni è dottore di ricerca in Studi Politici. Ha al suo attivo due libri: Lettere dall’Italia. Fatti e personaggi, commedie e commedianti (2016) e Che figure! Il Belpaese raccontato con nomi e cognomi (2022). Scrive per il periodico ticinese “Il Cantonetto” e per “La Rivista di Locarno”.