L’impotenza di Trump

Donald Trump ha comunicato di aver sospeso per cinque giorni i piani di attacco contro le infrastrutture energetiche e le centrali elettriche dell’Iran. Secondo la versione del Presidente statunitense, questa decisione nasce dal clima positivo e costruttivo dei recenti dialoghi diplomatici, che suggerirebbe la possibilità di una soluzione negoziata. Trump presenta quindi il rinvio come un gesto di apertura condizionato al buon esito delle trattative in corso.

La reazione di Teheran, diffusa attraverso la televisione di Stato, offre una lettura opposta. Mentre Trump parla di colloqui produttivi, le autorità iraniane interpretano la scelta di posticipare l’ultimatum (che riguardava la riapertura dello Stretto di Hormuz) come una vera e propria una marcia indietro forzata dai duri avvertimenti lanciati dall’Iran contro gli Stati Uniti.

L’escalation di tensioni che vede Washington e Tel Aviv puntare il mirino sul complesso nucleare di Natanz ha portato alla luce tutte le fragilità della strategia di Donald Trump, e quello che doveva apparire come un atto di forza si è rivelato, al contrario, il simbolo di un’impotenza politica e militare. Trump si muove in uno stato di totale impreparazione, e invece di coordinarsi con i vertici della difesa per valutare le implicazioni strategiche di un conflitto, ha preferito la via dell’ultimatum mediatico, una mossa che molti analisti giudicano priva di lungimiranza e pericolosamente istintiva.

Attaccare un sito come Natanz non è stata un’operazione chirurgica priva di conseguenze, ma un azzardo che ha messo a rischio la stabilità dell’intera regione. Le parole del presidente, spesso derubricate a semplici provocazioni, nascondono una mancanza di comprensione profonda dei rischi asimmetrici. Se si guarda ad esempio alla situazione dell’isola di Kharg, emerge uno scenario inquietante. Anche senza ricorrere ad armi nucleari convenzionali, l’Iran dispone di materiale radioattivo sufficiente per creare “bombe sporche”. In una condizione di difesa estrema contro un’invasione, Teheran potrebbe utilizzare isotopi come cobalto, cesio e iridio, o le scorie dei propri centri di ricerca, per rendere il territorio tossico e inaccessibile.

Le conseguenze di un simile scenario sarebbero catastrofiche e transfrontaliere. Le nubi contaminate verrebbero spinte dai venti verso i paesi vicini, mentre le correnti del Golfo diffonderebbero la radioattività, compromettendo gli impianti di desalinizzazione da cui dipende la sopravvivenza idrica di tutta l’area. È una minaccia ambientale e umanitaria che Trump sembra aver ignorato nel suo approccio muscolare.

Parallelamente, il fronte interno americano mostra crepe profonde, con militari coinvolti nelle operazioni, tra i quali cresce il malcontento. Molti soldati esprimono apertamente la propria disillusione, dichiarando di non voler rischiare la vita per gli interessi di Israele in una guerra di cui non comprendono la giustificazione razionale. Questo stress psicologico sta portando molti effettivi a valutare il congedo, logorando il morale di un esercito che si sente pedina di un gioco politico privo di una chiara strategia d’uscita. La mancanza di un obiettivo logico e condiviso sta trasformando questa crisi in un pantano diplomatico e militare per la Casa Bianca.

Gian J. Morici