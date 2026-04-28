28 Aprile 2026
Home

Verwandte Geschichten

Comune di Palermo, Csa-Cisal e Uil Fp: “Eletto il coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria, a comporlo tre donne”

Comune di Palermo, Csa-Cisal e Uil Fp: “Eletto il coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria, a comporlo tre donne”

28 Aprile 2026
SuperEnalotto, Molise e Valle d’Aosta sognano il primo “6” con il jackpot più alto del mondo: “Speriamo che stavolta tocchi a noi”

SuperEnalotto, Molise e Valle d’Aosta sognano il primo “6” con il jackpot più alto del mondo: “Speriamo che stavolta tocchi a noi”

27 Aprile 2026
10eLotto in Sicilia vinti 45mila

10eLotto in Sicilia vinti 45mila

27 Aprile 2026

Leggi anche

28 Aprile 2026
Comune di Palermo, Csa-Cisal e Uil Fp: “Eletto il coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria, a comporlo tre donne”

Comune di Palermo, Csa-Cisal e Uil Fp: “Eletto il coordinamento della Rappresentanza sindacale unitaria, a comporlo tre donne”

28 Aprile 2026
ASU Beni Culturali, Antonio De Luca (M5S): “Concluso il percorso di stabilizzazione, fine di un precariato lungo oltre 25 anni”

ASU Beni Culturali, Antonio De Luca (M5S): “Concluso il percorso di stabilizzazione, fine di un precariato lungo oltre 25 anni”

28 Aprile 2026
Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): “Vittoria di fatti e volontà. Restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratori”

Stabilizzazione ex ASU, Caronia (Noi Moderati): “Vittoria di fatti e volontà. Restituiamo libertà e dignità a 259 lavoratori”

28 Aprile 2026