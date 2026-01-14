Il ritorno dello spettro del 6 gennaio: la democrazia americana sotto assedio

Il Segretario della Sicurezza Nazionale americana Kristi Noem

L’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021, è stato un drammatico tentativo di insurrezione che ha segnato profondamente la storia recente del Paese. Oggi, il ripetersi di dinamiche simili e il clima di tensione politica riportano l’attenzione su quegli eventi, sollevando timori su una possibile ciclicità delle minacce alle istituzioni democratiche.

Mentre non si fermano le proteste a Minneapolis, che continuano senza sosta dal giorno dell’omicidio di Renee Nicole Good, alcuni procuratori federali del Minnesota si sono dimessi dopo che il Dipartimento di Giustizia ha spinto ad indagare sulla vedova di Renee Good e ha respinto un’indagine sull’ufficiale dell’Immigrazione e della Dogana che le ha sparato la scorsa settimana.

Minnesota e Illinois hanno fatto causa al governo federale per fermare l’invio massiccio e ritenuto illegale di agenti dell’immigrazione a Chicago, Minneapolis e St. Paul. I leader statali, tra cui il governatore Pritzker e il procuratore Ellison, accusano l’amministrazione Trump di aver superato i limiti costituzionali, violando il Decimo Emendamento e mettendo a rischio la sicurezza pubblica con metodi aggressivi. La mobilitazione di oltre 2.000 agenti, giustificata dal governo come un’operazione anti-frode, è iniziata in Minnesota dopo l’uccisione di Renee Nicole Good. Secondo le autorità locali, tale spiegazione è solo un pretesto per una stretta repressiva che danneggia le comunità e interferisce con i diritti degli Stati.

La deputata statunitense dell’Illinois, Robin Kelly, ha intanto annunciato al Congresso l’atto di accusa di impeachment contro Kristi Noem per aver violato la Costituzione e terrorizzato le comunità locali.

“Signor Presidente – ha dichiarato la deputata – mi alzo oggi per annunciare che farò accusare il Segretario della Sicurezza Nazionale Kristi Noem. La segretaria Noem ha violato la Costituzione e deve essere ritenuta responsabile per aver terrorizzato le nostre comunità. L’operazione Midway Blitz ha distrutto l’area di Chicagoland. Il presidente Trump ha dichiarato guerra a Chicago e ha portato violenza e distruzione nella nostra città e nei nostri sobborghi sotto forma di applicazione dell’immigrazione.

Nel mio distretto, agenti federali, hanno fatto irruzione in un condominio nella zona di South Shore. Hanno trascinato fuori dal letto cittadini americani e non cittadini nel cuore della notte. Hanno affermato che l’appartamento è stato infiltrato da membri di una gang venezuelana. Non capisco l’ossessione di questo presidente per il Venezuela, ma non hanno arrestato un solo membro di quella banda.

Ho visitato quell’edificio e ho visto in prima persona la distruzione che quegli agenti hanno lasciato. Le porte delle case o degli appartamenti delle persone sono state abbattute. Quel raid e tanti altri hanno scosso la nostra comunità, non solo gli immigrati, ma tutti. Il Segretario Noem ha portato il suo regno del terrore a Minneapolis. Abbiamo visto tutti cosa è successo.

Gli agenti dell’ICE hanno sparato e ucciso Renee Nicole Good a sangue freddo. Senza conoscere nessuno dei fatti o un’indagine, il Segretario Noem ha mentito su quello che è successo. Ha chiamato la donna uccisa, una mamma 37enne, una terrorista domestica. La segretaria Noem e i suoi agenti canaglia sono quelli che terrorizzano le nostre comunità infrangendo la legge per farlo. La riterrò responsabile.

Sto archiviando tre articoli di impeachment contro il Segretario Noem.

Ostruzione al Congresso. Il Segretario Noem ha negato a me e ad altri membri del Congresso la supervisione delle strutture di detenzione dell’ICE. È nostro dovere costituzionale scoprire cosa succede in questi centri dove si dice che le persone vengono trattate peggio degli animali.

Violazione della fiducia pubblica. Il segretario Noem ha ordinato agli agenti dell’ICE di arrestare persone senza mandato, usare gas lacrimogeni contro i cittadini e ignorare il giusto processo. Lei sostiene di aver tolto assassini e stupratori dalle nostre strade, ma nessuna delle 614 persone arrestate durante l’operazione Midway Blitz è stata accusata o condannata per omicidio o stupro.

Abuso di potere. Il segretario Noem ha abusato del suo potere per beneficio personale. Ha indirizzato un contratto federale a un nuovo studio gestito da un amico, un suo amico. La sua campagna di propaganda per reclutare agenti ICE è costata ai contribuenti 200 milioni di dollari. Ha girato un video che ha trasformato il raid di South Shore in qualcosa che assomigliava più a un trailer, ma non fate errori, questo non è un film. Questa è la vita reale e le persone vere vengono ferite e uccise. Mi viene da chiedermi chi sono le persone dietro la maschera. Questi agenti della Sicurezza Interna non hanno alcun elementoidentificativo.

Da tutte le loro incursioni fallite e le sparatorie coinvolte da agenti, devo chiedermi quale è il loro addestramento? Qual è il controllo? Il Segretario Noem sta reclutando insurrezionisti del 6 gennaio? Sono stato uno degli ultimi membri del Congresso a fuggire dalla House Gallery il 6 gennaio. Ricordo di essermi nascosta attraversando carponi i corridoi verso una stanza sicura. Gli insurrezionisti non sono adatti a servire come forze dell’ordine. Capisco che purtroppo l’impeachment del Segretario Noem non riporterà indietro Renee, la vera giustizia sarebbe Renee viva oggi a casa con la sua famiglia. L’impeachment non riporta indietro le altre quattro persone uccise dagli agenti dell’immigrazione quest’anno, compreso un uomo a Chicago. Non potremo riportarli ai loro cari. Quello che possiamo fare, però, è mettere sotto accusa il Segretario Noem. Ritenetela responsabile. Fatele sapere che il pubblico sta guardando. In questo paese, non uccidiamo le persone a sangue freddo senza conseguenze. Questi non sono disaccordi politici.

Queste sono violazioni del suo giuramento d’ufficio e deve rispondere delle sue azioni.”

Kristi Noem, attuale Segretaria della sicurezza interna americana, – come riportato dal Corriere della Sera – nel suo memoir No Going Back, aveva scritto che i suoi modelli non erano né Nancy Pelosi né Paul Ryan, ma che aveva una grande passione per John Wayne.

Noem era divenuta “famosa” soprattutto per ciò che ha rivelato nel memoir: di avere ucciso la sua cucciola Cricket, di 14 mesi, perché troppo aggressiva.