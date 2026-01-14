Sicindustria e LEXIA: a Palermo un incontro sui confini tra rapporto di lavoro effettivo e somministrazione illecita di manodopera

Focus su limiti normativi e rischi penali e tributari per le imprese

Venerdì 16 gennaio 2026, ore 15:30–18:00 – Sicindustria, Via Volta 44

Palermo 14 gennaio 2026 – Chiarire la linea di demarcazione tra un rapporto di lavoro effettivo e le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, con un’attenzione concreta alle ricadute operative e ai profili di rischio per le aziende: è l’obiettivo dell’incontro di approfondimento “Contratto di lavoro effettivo VS somministrazione illecita di manodopera. I limiti della norma e i rischi penali e tributari per le imprese”, promosso da Sicindustria in collaborazione con LEXIA.

L’appuntamento è in programma venerdì 16 gennaio 2026, dalle 15:30 alle 18:00, presso Sicindustria (Via Volta 44, Palermo). L’iniziativa si rivolge in particolare a imprenditori, HR, responsabili amministrazione e finanza, consulenti e professionisti che operano nella gestione del personale, negli appalti e nei rapporti con fornitori e subfornitori.

Durante il convegno saranno analizzati i principali indicatori di rischio e le situazioni più ricorrenti che possono esporre le imprese a contestazioni, anche in relazione agli effetti penali, fiscali e contributivi. Al centro del confronto: la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, la tenuta dei modelli organizzativi, i profili di responsabilità e le cautele contrattuali e gestionali utili a prevenire criticità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Luigi Rizzolo, Presidente di Sicindustria.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Nino Caleca, Coordinatore del Dipartimento di diritto penale dell’economia di LEXIA.

Interverranno come relatori:

Carmela Romano, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Palermo – Dipartimento 3 “Criminalità economica”;

Andrea Bellafiore, Senior Associate LEXIA;

Mattia Caleca, Associate LEXIA.

È previsto uno spazio finale di Q&A, dedicato alle domande del pubblico e al confronto su casi pratici e criticità applicative.