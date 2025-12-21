[Sicilia] Finanziaria. Pellegrino (FI) “Conferma cambio di passo alla Regione. Forza Italia fondamentale per garantire contatto con territori e comunità”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione nei termini, e per il terzo anno consecutivo, della Legge di Stabilità e del Bilancio Pluriennale 2026-2028.

Questo risultato conferma un cambio di passo storico nella gestione della nostra Regione e rafforza la solida impostazione liberale e pro-sviluppo del Governo Schifani, perfettamente in sintonia con la linea e la cultura di Forza Italia.

Questa finanziaria conferma che oggi la Sicilia guarda al futuro e non più soltanto alle emergenze, ponendo al centro l’impresa, il lavoro stabile, il sostegno ai Comuni e il potenziamento dei servizi ai cittadini, dal sociale alla sanità. Misure come la super ZES, gli incentivi alle assunzioni, il sostegno al SouthWorking e gli interventi per l’edilizia residenziale sono strumenti potenti per rilanciare l’economia reale. Apprezzo profondamente l’attenzione alle emergenze dei territori, dal settore forestale alla prevenzione incendi, e la volontà di valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale.

In questo successo, il ruolo dei deputati di Forza Italia è stato propositivo e determinante nel sostenere le proposte del Governo. Con il loro lavoro quotidiano, continuano a garantire quel contatto essenziale tra il Parlamento regionale e le istanze dei territori, facendosi interpreti delle necessità delle comunità, delle imprese e della società civile tutta. Forza Italia, con il suo gruppo in Assemblea, continuerà a svolgere con responsabilità questo insostituibile ruolo di collegamento e di proposta, perché questo percorso di rinascita e sviluppo prosegua per tutta la Sicilia.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.