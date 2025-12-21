SPARI A PALERMO, M5S: “INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI, DESTRA INCAPACE DI GARANTIRE SICUREZZA”

“Nuova notte di follia e sangue nelle strade delle città italiane. A Palermo una donna di 33 anni è stata ferita per errore da un colpo di fucile in pieno centro, nella zona della movida. Il tutto avviene a poche settimane dall’omicidio del giovanissimo Paolo Taormina, mentre continuano a essere all’ordine del giorno i crimini commessi sulle strade del capoluogo siciliano. Tutto ciò è inaccettabile. La sicurezza targata Meloni che fine ha fatto? Il ministro Piantedosi dove è? Nelle prossime ore depositeremo una interrogazione perché esigiamo non slogan o la solita propaganda, esigiamo fatti. Serve la presenza dello Stato, i cittadini e i nostri figli devono potersi sentire al sicuro. Avevamo proposto in Legge di bilancio una serie di emendamenti per rafforzare la sicurezza urbana nelle nostre città, per mettere più agenti a presidio del territorio. Ma ancora una volta questa destra si sta dimostrando totalmente incapace di affrontare e risolvere l’emergenza sicurezza”. E’ quanto dichiarano i deputati del M5S Daniela Morfino, Valentina D’Orso e Davide Aiello.

