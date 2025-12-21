22 Dicembre 2025
Home Acqua, PD e M5S fermano il tentativo del Governo regionale di scaricare sui Comuni trapanesi ex EAS i debiti con Siciliaque. Safina (Pd) e Ciminnisi (M5S): «Era un atto irresponsabile. Serve visione, non scorciatoie contabili»

21 Dicembre 2025
21 Dicembre 2025
21 Dicembre 2025

21 Dicembre 2025
21 Dicembre 2025
21 Dicembre 2025
21 Dicembre 2025