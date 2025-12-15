ROMA, 15 DIC. – “Nel grottesco iter della legge di Bilancio a cui stiamo assistendo, con Meloni arrivata all’occultamento sistematico del provvedimento più importante per il paese, assistiamo a un definanziamento del tanto strombazzato ponte sullo Stretto, le cui risorse verranno riprogrammate sine die per avere “grana” disponibile per rimpolpare una manovra che nei fatti non esiste, visto che Giorgetti la sta riscrivendo. Questo altolà al ponte rappresenta il “game over” per il vessillo di Salvini. Quell’opera non si farà in primis perché il ministro delle Infrastrutture non è in grado, visti gli inciampi e i buchi abnormi nei documenti, ma anche perché pure a destra si sono resi conto che la spesa non vale l’impresa e il nostro paese ha mille-mila necessità più impellenti del ponte fantasioso utile solo ai selfie del leader della Lega e a ingrassare le tasche dei manager della “Stretto di Messina Spa”. Questa è la verità”. Così in una nota il deputato M5s Agostino Santillo.

