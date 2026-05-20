 Il cardinale Baldo Reina a Palermo per l’ordinazione presbiterale di don Vito Mangano

Palermo si prepara ad accogliere il cardinale Baldo Reina, Vicario di Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma. Una giornata di festa, preghiera e condivisione per tutta la famiglia salesiana all’istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo. Giovedì 21 maggio, alle 18, il cardinale Reina, infatti, presiederà la celebrazione eucaristica in cui sarà ordinato sacerdote don Vito Mangano.

La presenza del cardinale Reina, chiamato dal Pontefice a guidare la diocesi di Roma, conferisce alla celebrazione un rilievo particolare per l’intera comunità ecclesiale diocesana e salesiana dell’Isola. Un momento che intreccia la dimensione spirituale dell’ordinazione con il legame profondo tra la Sicilia e i salesiani, punto di riferimento educativo e pastorale per i giovani.

Don Vito Mangano, economo dell’istituto salesiano Villa Ranchibile e docente di religione, nato a Catania l’8 ottobre 1975, dopo il noviziato a Genzano ha proseguito la formazione salesiana a Roma, San Tarcisio, e successivamente alla Salette e a San Gregorio. Poi tre anni di formazione teologica all’Istituto Teologico San Tommaso di Messina dove ha conseguito il baccalaureato in Teologia.