[Sicilia] Ex Pip, Caronia (Noi Moderati): “Nove milioni insufficienti. Basta soluzioni tampone, servono risposte risolutive”

Palermo – “Ho lavorato perché si inserisse il tema degli ex Pip dentro la Finanziaria e questo, grazie al mio instancabile lavoro, è avvenuto. Certamente non trovo esaustiva, né tantomeno equilibrata la somma stanziata dal governo regionale: i 9 milioni di euro previsti non sono sufficienti neppure a garantire l’aumento dell’orario di lavoro fino a 24 ore settimanali, figuriamoci a dare una risposta strutturale e definitiva a una platea di lavoratori che da anni attende certezze. Basta soluzioni tampone, servono risposte risolutive”. Lo dichiara Marianna Caronia, deputato di Noi Moderati, intervenendo sul tema degli ex Pip, dopo la riunione tra governo e sindacati di stamattina.

“Inoltre, si verrà a creare una disparità tra quei lavoratori che, lavorando dentro un’azienda sanitaria, piuttosto che in una società partecipata, possono ambire con più facilità al tempo pieno, rispetto invece alla stragrande maggioranza dei Pip che si trovano dentro la Regione che non avranno la possibilità di raggiungere lo stesso risultato in tempi celeri – sottolinea – Questa mi sembra una sperequazione tra poveri non più accettabile”, conclude il deputato.

Palermo, 14 dicembre ’25