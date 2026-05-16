In Sicilia grande risposta dei cittadini all’iniziativa M5S per la costruzione del programma per le politiche. Di Paola: “Con noi sono loro i veri protagonisti”

Palermo, 16/05/2026. Grande partecipazione e grande entusiasmo oggi per “Nova, la parola all’Italia”, nei tre incontri siciliani organizzati dal M5S per coinvolgere i cittadini nella costruzione del programma del nuovo governo progressista. Palermo, Trapani e Ragusa hanno risposto alla grande alla chiamata del Movimento che in tutta Italia ha mobilitato per oggi e domani iscritti al Movimento e non per chiedere loro un contributo di idee alla stesura del programma per le prossime elezioni politiche. Domani toccherà alle restanti sei province.

“Sono soddisfattissimo – dice il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola – della risposta dei cittadini. La Sicilia come sempre risponde alla grande, con quasi duemila iscritti nelle varie province. C’è molta voglia di partecipazione popolare, cosa alla quale il M5S ha sempre dato grande risalto. Mentre i partiti chiudono le porte, noi le spalanchiamo per parlare con le persone e non alle persone. Da noi non si assiste, si costruisce. Ho visto grande fermento nei vari tavoli tematici, dalla sanità all’ambiente, dalla cultura al lavoro, dalla giustizia allo sport, solo per fare qualche esempio. Sono 14 le tematiche sulle quali abbiamo chiesto contributi che stanno arrivando veramente in abbondanza. Alla fine dei lavori sarà fatto un report dettagliato delle proposte che verranno messe assieme a quelle che da un capo all’altro del Paese stanno arrivando in queste ore per costruire un programma cucito sui bisogni e sulle esigenze dei cittadini e non calato dall’alto come sempre avviene”.

Questi gli appuntamenti di domani, domenica 17 maggio:

Agrigento (ore 10-17, Hotel Madison, Realmonte), Caltanissetta (ore 10-17, Villa Barile), Catania (ore 10-17, Hotel Plaza), Enna (ore 10-17, Hotel Sicilia), Messina (ore 10-17, Royala Palace Hotel), Siracusa (ore 10-17, Cocus Club Eventi).