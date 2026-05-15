15 Maggio 2026
Home EMERGENZA IDRICA AGRIGENTO: CARMINA SCRIVE AL PREFETTO, “SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI, I CITTADINI NON POSSONO PIÙ VIVERE SENZA ACQUA”

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