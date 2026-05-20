21 Maggio 2026
Home [Sicilia] A18 Avola-Cassibile, riunione Assessorato: progetto entro 20 giorni, lavori conclusi entro fine anno. Gennuso (FI): “Passo avanti, ma affiancare misure contro i disagi estivi”

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