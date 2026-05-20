Si è svolta oggi presso l’Assessorato regionale alle Infrastrutture una riunione convocata per fare chiarezza sulle criticità emerse a seguito della chiusura del tratto autostradale Avola-Cassibile, che ha più volte causato lunghe code e disagi alla viabilità sulla Statale 115. L’incontro, coordinato dal Capo di Gabinetto Bartolo Corallo, ha visto la partecipazione dei tecnici del Consorzio Autostrade Siciliane, dei funzionari dell’Assessorato e del deputato regionale Riccardo Gennuso che più volte era intervenuto per chiedere maggiore efficienza da parte del CAS.

Al termine dell’incontro, è stato concordato che entro i prossimi 20 giorni sarà approvato il progetto esecutivo dei lavori sul viadotto Cassibile, mentre il CAS si è impegnato a concludere l’intervento entro la fine dell’anno.

“Si tratta di un passo avanti significativo – commenta Gennuso – dopo le pesanti criticità che avevamo denunciato. Oggi l’Assessorato ha confermato capacità di coordinamento e vigilanza. Ringrazio il Presidente Schifani, l’assessore Aricò e tutto il suo staff per aver ascoltato le nostre segnalazioni e aver attivato un tavolo tecnico che ha dato risultati concreti.”

Gennuso sottolinea che all’impegno a rispettare i tempi dei lavori vanno affiancate misure preventive per limitare i disagi per gli automobilisti. “Per evitare che si ripetano situazioni incresciose come quelle viste in passato, con centinaia di vetture incolonnate lungo la SS115, chiediamo al CAS di adottare ogni misura necessaria per ridurre i disagi. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, i flussi turistici aumenteranno in modo significativo: code e blocchi improvvisi sarebbero ancora più inaccettabili. Chiediamo chiarezza e informazione sui piani di viabilità alternativi e personale dedicato nei punti critici.”

“Da parte mia – conclude Gennuso – continuerò a vigilare e a fare da stimolo affinché questi lavori, essenziali per la viabilità sicura dell’area, procedano senza ulteriori intoppi.”