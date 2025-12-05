10eLotto, doppietta da 60mila euro a Palermo
Festeggia la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, l’ultimo concorso di giovedì 4 dicembre ha regalato una doppietta da 60mila euro a Palermo: centrati 50mila euro, vincita più alta della giornata, grazie a un “9” Oro, con una giocata da 4 euro, in un punto vendita di Viale Regione Siciliana Nord Overt. A questi si aggiungono 10mila euro vinti con un “7” Oro presso un esercizio di Piazza Sferracavallo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi da inizio anno.